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Учеба | Пензенскую молодежь приглашают на региональный форум «МедиаПовод»

28.01.2019|13:36
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6 февраля на базе Пензенского государственного технологического университета состоится региональный форум молодежных медиа «МедиаПовод».

Он пройдет в формате интерактивной площадки, где участники – представители школьных и студенческих медиаобъединений, молодежных СМИ – смогут обменяться мнениями, посетить мастер-классы профессионалов и в целом получить интересную информацию, которая позволит им реализовать себя в сфере медиа.

Форум поддержан министерством образования региона и молодежным многофункциональным центром.

«Для нас важно повысить медиаграмотность молодежи, которая активно создает в Интернете свой медиаконтент, стремясь реализовать свои творческие способности и идеи. Поэтому в качестве спикеров мы пригласили известных журналистов, специалистов по видео и фото, дизайну, руководителей рекламных и SМM-агентств», - сообщила руководитель медиацентра ПензГТУ Анна Порфирова.

Участники форума смогут посетить несколько площадок: руководство медиаобъединением, видео, фотография, журналистика, дизайн, моушн-дизайн.

С анонсом мастер-классов и спикерами можно ознакомиться в группе форума. Для участия необходимо выбрать направление и до 4 февраля пройти электронную регистрацию.

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