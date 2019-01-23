23.01.2019 | 15:02

Даже гипс на руке экспериментатора не стал помехой в выполнении практических заданий региональной олимпиады по физике. Ученики школ города и области проводили исследования температурной зависимости, оценивали теплопроводность материалов, собирали сложные электрические цепи.

«Мне нужно измерить зависимость мощности тепловых потерь от температуры регистра. Вот, я измеряю», - пояснил участник олимпиады Николай Власов.

На выполнение практической части олимпиады у будущих Ньютонов 4 часа 40 минут. Член жюри доцент кафедры физики ПГУ Роман Зайцев говорит: задания (их всего два) довольно сложные, но справиться с ними ребятам под силу.

«Предполагают разные универсальные умения, связанные с измерением параметров электрических сигналов мультиметром, с измерением с помощью электронных весов. Даже пользование электронным секундомером у семиклассников иногда вызывает вопросы. Кроме того, измерение массы тела на рычажных весах. И план действий - самое главное: прикинуть, какие факторы являются существенными в данной работе», - уточнил член жюри Роман Зайцев.

«Гидростатическое взвешивание: взвешиваем шарик сначала в воздухе, а потом в воде, и так хочу найти массу воды в шарике и массу цилиндра, находящегося в шарике», - рассказал участник олимпиады Никита Соколенко.

Юным физикам нужно было не только провести опыты, но еще и все свои действия записать в виде формул и уравнений, и здесь без другой дисциплины просто не обойтись.

«Математика - царица наук, но служанка физики», - добавил Роман Зайцев.

Школьники, набравшие максимальное количество баллов, будут представлять область на всероссийском этапе олимпиады.