17.01.2019 | 12:30

13 февраля в Пензенской области 11 346 девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку с целью проверки навыков устной речи.

Школьников ждут четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. По результатам учащиеся получат зачет или незачет.

Это собеседование является условием допуска к ГИА, и пензенские девятиклассники к нему готовы, считают в областном министерстве образования. Апробация испытания была проведена в регионе 9 ноября 2018 года.

«Предусмотрено три даты проведения устного собеседования в девятых классах в 2019 году: 13 февраля, 13 марта и 6 мая, что дает две попытки школьникам пересдать при получении незачета либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней при неявке по уважительной причине», - уточнили в пресс-службе министерства образования.

Чтобы принять участие в итоговом собеседовании по русскому языку, девятиклассники должны подать заявления по месту обучения не позднее 31 января.