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Учеба | В Пензенской области проверят, умеют ли читать девятиклассники

17.01.2019|12:30
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13 февраля в Пензенской области 11 346 девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку с целью проверки навыков устной речи.

Школьников ждут четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. По результатам учащиеся получат зачет или незачет.

Это собеседование является условием допуска к ГИА, и пензенские девятиклассники к нему готовы, считают в областном министерстве образования. Апробация испытания была проведена в регионе 9 ноября 2018 года.

«Предусмотрено три даты проведения устного собеседования в девятых классах в 2019 году: 13 февраля, 13 марта и 6 мая, что дает две попытки школьникам пересдать при получении незачета либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней при неявке по уважительной причине», - уточнили в пресс-службе министерства образования.

Чтобы принять участие в итоговом собеседовании по русскому языку, девятиклассники должны подать заявления по месту обучения не позднее 31 января.

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Гость|17.01.2019 12:57|

penzainform.ru писал(a):

Школьников ждут четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.
Это точно по русскому языку? Может все таки по иностранному? В мое время у нас такие задания по иностранному были в 9 том классе.

Гость|17.01.2019 12:59|

Ничоси!

Гость|17.01.2019 13:15|

Проверки почему не проводят почему нет в школах спортивного инвентаря.я про лыжный набор.почему родителей просят купить.для нас это дорогое удовольствие.

Гость|17.01.2019 13:16|

Кто займется этой проблемой уже.и не надо говорить что в школах все есть.выехать надо вам и проверить.сколько можно уже издеваться.

Имя: Гость
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