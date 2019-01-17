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Учеба | Школьники Пензенской области написали олимпиаду по истории

17.01.2019|16:03
Печать

Более ста светлых молодых умов, изучающих прошлое, собираются вместе только раз в году - на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. Это дети, у которых вполне зрелый и аргументированный взгляд на социальные процессы и роль науки.

«Каждый человек обязан знать хотя бы толику определенной информации о каком-либо событии и вообще об истории нашей страны и мира в целом. Сейчас это стало очень важным вопросом, потому что защита национального достоинства нашей страны ложится на плечи не только политиков, спортсменов, бизнесменов, но и простых людей, потому что знание истории не дает возможности ввести себя в заблуждение», - отметил участник олимпиады по истории Сергей Климов.

Олимпиада проходит в два этапа. На первом участники отвечают на вопросы.

«Школьники выполняют задания развернутого типа олимпиады, но они уже представлены в печатной форме в виде теста. Задания сложные, требующие креативного, творческого подхода. Представлен и визуальный ряд, изображения памятников старины каких-то. Нужно проанализировать», - рассказала председатель жюри олимпиады по истории Ольга Сухова.

Главное не знания, а умение управлять имеющейся исторической информацией. Второй этап - это письменное эссе и создание проекта (небольшой научно-исследовательской работы) на основе изученных источников.

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