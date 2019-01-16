16.01.2019 | 18:25

В педагогическом институте школьники Химичили по полной программе.

На региональном этапе всероссийской олимпиады среди школьников по химии теоретическую часть юные Менделеевы уже прошли. Настало время практического тура. Старшеклассники смешивали различные вещества и выполняли задания.

«По объему щелочи мы определяем, сколько кислоты в данном растворе. Для этого нужно сначала оттитровать, а потом посчитать это все по формуле», - рассказал участник олимпиады Павел Семин.

Необходимо было уложиться в пять часов: именно столько отводилось на практику.

Всего в олимпиаде по химии приняли участие 53 человека - воспитанники пензенских, зареченских и каменских школ.

«Учащимся 9-го класса предложено идентифицировать выданные неизвестные вещества, 10-классникам - определить содержание кислот в выданных пробах, а 11-классникаам - определить суммарное содержание солей кальция в растворе тетраметрическим методом», - отметила председатель жюри регионального этапа олимпиады школьников по химии Наталья Волкова.

Самые грамотные из юных химиков представят Пензенскую область на всероссийском этапе олимпиады. Он пройдет в марте.