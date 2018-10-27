27.10.2018 | 17:57

В дружном коллективе пензенской детской музыкальной школы № 5 - пополнение. 50 первоклассников в этом году сели за фортепиано, взяли в руки смычки, а кто-то просто взялся учиться петь, попадая в ноты.

Набором новых воспитанников в учреждении дополнительного образования довольны.

«Это говорит о том, что родители хотят, чтобы их дети занимались музыкой, хотят, чтобы они развивались, и мы, конечно, этому очень рады», - отметила директор школы Екатерина Аксенова.

«Раньше распевала прямо на диване, а потом мама решила меня записать в музыкальную школу, чтобы я научилась нормально петь», - рассказала первоклассница Анна Бастрыгина.

Посвящение в юные музыканты прошло в торжественной обстановке. Для новичков, у которых репетиции и выступления еще впереди, старшеклассники подготовили концерт.

Анастасия Раевская - солистка детского фольклорного ансамбля «Берегиня» перешла во второй класс музыкальной школы. Исполняет частушки, народные песни, осваивает русский инструмент.

«Я выбрала балалайку, чтобы себе самой подыгрывать. Я учиться только начинаю», - пояснила девочка.

Вместе с ней начали учиться и те, кто только открывает для себя мир нот и мелодий.