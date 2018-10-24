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Учеба | Пензенские второклассники вступили в «Российское движение школьников»

24.10.2018|18:45
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73 второклассника из школы № 36 стали членами национальной общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников».

Именно это учебное заведение стало первым в Пензе, где три года назад возникло сообщество, напоминающее пионерскую организацию. Восьмилетки дали торжественное обещание.

Членство в «Российском движении школьников» добровольное. Но в него вступают целыми классами - здесь интересно.

«Работа по четырем направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое развитие и информационно-медийное», - отметила куратор «Российского движения школьников» в школе № 36 Ксения Полюхина.

В настоящее время в Пензенской области действует около 50 первичных ячеек «Российского движения школьников». Их количество продолжает увеличиваться.

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Гость|24.10.2018 19:14|

Господа школьники, за дело едросовское будьте готовы!

Гость|24.10.2018 19:16|

Ну вот и начинается возрождение.

Гость|24.10.2018 19:30|

Какой ужас...

Гость|24.10.2018 19:31|

Германия второй половины 30-х.

Гость|24.10.2018 19:34|

«Будущее принадлежит мне», песня из к/ф «Кабаре». С видеорядом, само собой.

Гость|24.10.2018 19:37|

Вот жалко нам с женоой не 8 лет уже.

И дочка уже старовата. Но внуки наши обязательно вступят в РДШ. И правнуки, дам им Бог долгие леты будут благославлять внуков своих вступать в Российское Движение Школьников. И в долгие годы, в веках 4го и 5го тысячелетия РДШ будет звездой путеводной для поколений .

Гость|24.10.2018 19:41|

Кириенко занялся младшими школьниками?

Гость|24.10.2018 19:45|

Глава Минтруда России Максим Топилин, выступая сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации, заявил о росте зарплат «беспрецедентными темпами». «Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — цитирует министра «Интерфакс».

Гость|24.10.2018 19:47|

Я ветеран уже. 65 лет. Но в душе остался октябренком и клятву октябрятскую сквозь года пронес. Я по прежнему считаю себя будущим пионером. Мы готовы присягнуть ленинскому знаиени каждый готов стать примером в деле строительства мира вовсем мире и если надо в космос товарищи улетим там против всех надо чтобы и бам и нам всегда против сша и англии и вообще против всех нормальных людей и кпсс сразу. Битлс запретить и юбки короткие и интернет и макдональдс. Тодько можно автомат разбирать и портянки натягивать

Гость|24.10.2018 19:50|

Неправда, что со старостью приходит мудрость. Иногда мудрость приходит одна.

Гость|24.10.2018 19:51|

Старость же)))

Имя: Гость
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