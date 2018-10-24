24.10.2018 | 18:45

73 второклассника из школы № 36 стали членами национальной общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников».

Именно это учебное заведение стало первым в Пензе, где три года назад возникло сообщество, напоминающее пионерскую организацию. Восьмилетки дали торжественное обещание.

Членство в «Российском движении школьников» добровольное. Но в него вступают целыми классами - здесь интересно.

«Работа по четырем направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое развитие и информационно-медийное», - отметила куратор «Российского движения школьников» в школе № 36 Ксения Полюхина.

В настоящее время в Пензенской области действует около 50 первичных ячеек «Российского движения школьников». Их количество продолжает увеличиваться.