23.10.2018 | 19:26

В каждом общеобразовательном заведении Пензы прошел школьный этап всероссийской олимпиады по истории.

Работы писали ученики с 5-го по 11-й классы. Даже преподаватели узнавали, какие вопросы будут, лишь за пару часов до начала.

«Назовите представителей государственной власти Пензенской области, укажите их должности, занесите данные в таблицу», - процитировала учитель истории школы № 36 Ольга Соколова.

Парвина Абдуллаева - гордость школы № 36. В прошлом году она стала лучшей на городском этапе олимпиады по истории. Готовится принимать участие в телеигре «Умницы и умники».

Девушка говорит, что знаний, полученных из учебников, для победы на таких состязаниях мало. Она много занимается самостоятельно.

«Я в первый раз начала участвовать в 8-м классе, и уже после того как у меня оказались положительные результаты, я втянулась в этот олимпиадный «водоворот» и начала принимать участие каждый год», - поделилась одиннадцатиклассница.

Олимпиада по истории стала последней в школьном туре - ребята уже писали работы по литературе, математике, физике, химии и другим предметам. Сильнейшие встретятся на городском этапе, который стартует в ноябре.