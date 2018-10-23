Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 окт 2018|20:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  74.86  |  $  65.31
 

Учеба | В Пензе завершился первый этап всероссийской олимпиады школьников

23.10.2018|19:26
Печать

В каждом общеобразовательном заведении Пензы прошел школьный этап всероссийской олимпиады по истории.

Работы писали ученики с 5-го по 11-й классы. Даже преподаватели узнавали, какие вопросы будут, лишь за пару часов до начала.

«Назовите представителей государственной власти Пензенской области, укажите их должности, занесите данные в таблицу», - процитировала учитель истории школы № 36 Ольга Соколова.

Парвина Абдуллаева - гордость школы № 36. В прошлом году она стала лучшей на городском этапе олимпиады по истории. Готовится принимать участие в телеигре «Умницы и умники».

Девушка говорит, что знаний, полученных из учебников, для победы на таких состязаниях мало. Она много занимается самостоятельно.

«Я в первый раз начала участвовать в 8-м классе, и уже после того как у меня оказались положительные результаты, я втянулась в этот олимпиадный «водоворот» и начала принимать участие каждый год», - поделилась одиннадцатиклассница.

Олимпиада по истории стала последней в школьном туре - ребята уже писали работы по литературе, математике, физике, химии и другим предметам. Сильнейшие встретятся на городском этапе, который стартует в ноябре.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 