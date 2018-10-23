В каждом общеобразовательном заведении Пензы прошел школьный этап всероссийской олимпиады по истории.
Работы писали ученики с 5-го по 11-й классы. Даже преподаватели узнавали, какие вопросы будут, лишь за пару часов до начала.
«Назовите представителей государственной власти Пензенской области, укажите их должности, занесите данные в таблицу», - процитировала учитель истории школы № 36 Ольга Соколова.
Парвина Абдуллаева - гордость школы № 36. В прошлом году она стала лучшей на городском этапе олимпиады по истории. Готовится принимать участие в телеигре «Умницы и умники».
Девушка говорит, что знаний, полученных из учебников, для победы на таких состязаниях мало. Она много занимается самостоятельно.
«Я в первый раз начала участвовать в 8-м классе, и уже после того как у меня оказались положительные результаты, я втянулась в этот олимпиадный «водоворот» и начала принимать участие каждый год», - поделилась одиннадцатиклассница.
Олимпиада по истории стала последней в школьном туре - ребята уже писали работы по литературе, математике, физике, химии и другим предметам. Сильнейшие встретятся на городском этапе, который стартует в ноябре.