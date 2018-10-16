16.10.2018 | 10:58

Пензенская область заняла седьмое место среди 85 регионов РФ в рейтинге по организации Государственной итоговой аттестации.

«Окончательные итоги прошедшей экзаменационной кампании подвели 15 октября в Рособрнадзоре РФ. В консультации с руководителями служб федерального контрольного органа принял участие министр образования Пензенской области Александр Воронков», - пояснили в минобре.

Глава ведомства Сергей Кравцов оценил проведение экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов в 2018 году и назвал регионы, показавшие наивысшие результаты. В их числе оказалась и Пензенская область, которая по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге на 39 позиций - до седьмой строчки.

«Федеральным ведомством отмечено Министерство образования Пензенской области, обеспечившее высокий уровень организационной и технической работы регионального центра обработки информации, организаторов, педагогов и технических специалистов в пунктах проведения экзамена, открытость и объективность проведения ГИА», - подчеркнули в минобре.