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Учеба | Рособрнадзор высоко оценил проведение ГИА в Пензенской области

16.10.2018|10:58
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Пензенская область заняла седьмое место среди 85 регионов РФ в рейтинге по организации Государственной итоговой аттестации.

«Окончательные итоги прошедшей экзаменационной кампании подвели 15 октября в Рособрнадзоре РФ. В консультации с руководителями служб федерального контрольного органа принял участие министр образования Пензенской области Александр Воронков», - пояснили в минобре.

Глава ведомства Сергей Кравцов оценил проведение экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов в 2018 году и назвал регионы, показавшие наивысшие результаты. В их числе оказалась и Пензенская область, которая по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге на 39 позиций - до седьмой строчки.

«Федеральным ведомством отмечено Министерство образования Пензенской области, обеспечившее высокий уровень организационной и технической работы регионального центра обработки информации, организаторов, педагогов и технических специалистов в пунктах проведения экзамена, открытость и объективность проведения ГИА», - подчеркнули в минобре.

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Гость|16.10.2018 11:19|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Гость|16.10.2018 11:21|

То есть главное это не уровень знаний детей, а организация экзамена.

Гость|16.10.2018 11:23|

Много будут знать - деньги отберут

Гость|16.10.2018 11:27|

Уровень знаний важен для родителей, им содержать своих отпрысков до конца дней своих. И репетиторы тупых не берут.

Имя: Гость
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