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Учеба | Школьников в Пензенской области научат правилам вежливости

11.10.2018|10:34
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В среду, 10 октября, в образовательных учреждениях Пензенской области стартовал марафон «Вежливый школьник».

«Его цель - научить детей вежливому обращению, уважению к человеку любого возраста; воспитать чувство собственного достоинства, бережного отношения друг к другу; сформировать духовно и нравственно развитую личность», - пояснили в региональном министерстве образования.

Кроме того, учащихся намерены познакомить с вежливыми словами и речевыми оборотами.

Марафон пройдет в два этапа: первый завершится в ноябре текущего года, второй намечен на февраль-март 2019-го. Участниками мероприятий станут не только ученики школ, но также их родители и педагоги.

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Гость|11.10.2018 10:51|

Иногда пИдагоги такие перлы выдают.

Гость|11.10.2018 10:56|

Вот сразу видно, что ты избегал общения с педагогами, потому и не вежлив.

Имя: Гость
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