11.10.2018 | 10:34

В среду, 10 октября, в образовательных учреждениях Пензенской области стартовал марафон «Вежливый школьник».

«Его цель - научить детей вежливому обращению, уважению к человеку любого возраста; воспитать чувство собственного достоинства, бережного отношения друг к другу; сформировать духовно и нравственно развитую личность», - пояснили в региональном министерстве образования.

Кроме того, учащихся намерены познакомить с вежливыми словами и речевыми оборотами.

Марафон пройдет в два этапа: первый завершится в ноябре текущего года, второй намечен на февраль-март 2019-го. Участниками мероприятий станут не только ученики школ, но также их родители и педагоги.