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Учеба | Для пензенских школьников проведут киноуроки

09.10.2018|08:44
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В Пензенской области сформирован перечень художественных и документальных фильмов, рекомендованных учащимся школ и учителям для просмотра и обсуждения в 2018-2019 учебном году.

Большую часть списка составили отечественные ленты, рекомендованные Министерством культуры РФ. В их числе: «Александр Невский» и «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Не горюй!» и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука - всего 100 фильмов. Все они размещены в бесплатном доступе на портале «Культурное наследие России».

Кроме того, к списку добавлены три документальных фильма цикла «Пройдись по Пензенскому краю»: «В Пензе вся история России…», «В середине страны, возле самого сердца…» и «Тут был я счастлив…». Их можно бесплатно посмотреть на портале «Туризм и отдых в Пензенской области».

«Просмотр пройдет в рамках урочной, внеурочной работы, на факультативах и классных собраниях в стенах школ, а также на базе районных домов культуры и библиотечно-досуговых центров», - сообщили в региональном министерстве образования.

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