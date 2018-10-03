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Учеба | В Пензе прошел конкурс методических разработок логопедов и дефектологов

03.10.2018|18:16
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Впервые в стране решили организовать конкурс «Методические идеи учителя-логопеда, учителя-дефектолога». Его итоги подвели в институте регионального развития. Пенза оказалась впереди России всей.

«Большое внимание уделяется инклюзивному образованию, и те дети, о которых мы говорим, - дети с речевыми нарушениями, которые имеют и патологию интеллекта. Как раз такие специалисты, как учителя-логопеды, учителя-дефектологи, призваны помогать ребенку, сопровождать его», - рассказала старший методист института регионального развития Наталия Латышева.

Конкурс проводился заочно. Специалисты из детских садов и школ представляли свои авторские программы членам жюри, а те уже выбирали сильнейших педагогов. В лидерах оказались почти 40 человек - лауреаты и победители в пяти номинациях.

Учитель-логопед школы № 9 г. Пензы Галина Липовая уже 37 лет работает с особенными детьми.

«Проблема нарушения письма и чтения (дисграфия, дислексия) сейчас стоит очень остро во всех школах - и в гимназиях, и в лицеях. Это ошибки, которые не относятся к орфографическим», - сообщила она.

Самым грамотным учителям-логопедам и дефектологам Пензенской области вручили дипломы.

«Ваши награды обязательно будут учитываться при аттестации на квалификационную категорию, имейте в виду», - отметила ректор института регионального развития Ольга Федосеева.

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