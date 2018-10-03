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Учеба | В гимназии «Ступени» медики провели урок здоровья для 4-го класса

03.10.2018|16:02
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Специалисты областного центра медицинской профилактики провели урок для четвероклассников гимназии «Ступени».

«Наша цель - объяснить детям правила поведения, сформировать у них правильное отношение к здоровому образу жизни. Мы начинаем с сердца: объясняем им, что такое сердце, как правильно себя вести, чтобы оно не заболело», - сообщила заведующая отделом областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.

О сложных процессах в человеческом организме и о том, как сохранить здоровье, детям рассказали доступным языком. А чтобы не перегружать ребят научными сведениями, использовали тематические игры, во время которых информация усваивается лучше.

«Мы изучали строение тела человека, все органы, пищевой путь, кости изучали», - рассказал ученик гимназии Артемий Жулин.

Медики пришли к подготовленным детям - с анатомией человека в рамках предмета «Окружающий мир» ребята уже ознакомлены. А некоторые из 10-летних учеников уже мечтают в будущем оказывать помощь пациентам.

«Я хочу стать врачом, потому что мне нравится эта профессия. Мои мама и папа хотят тоже, чтобы я была врачом, но только не хирургом», - отметила ученица гимназии Анастасия Климашевич.

После этого «здорового урока» школьникам остались календари с памяткой, как позаботиться о своем сердце. Врачи раздали их всем ребятам.

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