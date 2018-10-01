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Учеба | В пензенские школы начали поступать учебники по программированию на Java

01.10.2018|20:06
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В пензенские школы начали поступать учебники, созданные Игорем Емельяновым. Книга называется «Компьютерные науки: изучение языка программирования Java». Они достанутся всем старшим классам региона.

Сам автор издания вместе с педагогом из Израиля будет читать пензенским учителям соответствующий курс, чтобы повысить уровень преподавания информатики. Без знания Java программистам сейчас никуда. И чем раньше с ним познакомятся школьники, тем лучше.

«Языков-то десятки тысяч, но Java все равно самый популярный. Любой телефон на Android, любой компьютер, любой сайт - без Java не обойтись, поэтому учить нужно тому, что уже сегодня есть. Если школьник выучится тому, что уже сегодня есть, то ему гораздо легче будет потом понять, нужно ему идти в вуз или не нужно по этой специальности», - заметил преподаватель компьютерных наук Владимир Фрайман.

Программа по внедрению Java в области началась в 2011-м. За прошедшие годы в Пензу много раз приезжали израильские специалисты, велось и дистанционное обучение педагогов. Результат - компьютерный язык знаком школьникам во всех районах региона.

«Это проводится в форме уроков, но элективными курсами. Элективный курс - он по выбору, но у нас стоит этот курс в расписании, старшие школы (10-11-й класс) посещают этот курс 100%», - сообщила преподаватель информатики из р. п. Башмаково Наталья Синицына.

Чтобы преподавание шло на высоком уровне, в этом году на курсах повышения квалификации будут заниматься еще 75 учителей.

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Гость|01.10.2018 20:35|

15 парней погибли,а мы принимаем Израильтян в Пензе.

Имя: Гость
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