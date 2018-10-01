Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|1 окт 2018|14:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.99  |  $  65.57

Учеба | 4 октября пензенцы напишут Всероссийский экономический диктант

01.10.2018|13:48
Печать

В четверг, 4 октября, Пензенская область присоединится к образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Региональные площадки организованы в 83 субъектах страны.

«Главная цель диктанта - просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений», - сообщили в пресс-службе Вольного экономического общества России.

Вопросы, на которые предстоит ответить участникам акции, сосредоточены вокруг тем по макро- и микроэкономике, касаются экономических реалий современной России, а также практических действий - например таких, как получение кредита или открытие вклада в банке. Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы.

В Пензенской области диктант будут писать на четырех площадках: в лицее № 2 Сердобска, государственном технологическом университете, филиале Финансового университета при Правительстве РФ и ПГУ. Начало в 10:00.

Уточняется, что в прошлом году свои знания в области экономики проверили более 59 тысяч человек. Было организовано 638 площадок в 80 регионах.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 