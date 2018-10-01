01.10.2018 | 13:48

В четверг, 4 октября, Пензенская область присоединится к образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Региональные площадки организованы в 83 субъектах страны.

«Главная цель диктанта - просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений», - сообщили в пресс-службе Вольного экономического общества России.

Вопросы, на которые предстоит ответить участникам акции, сосредоточены вокруг тем по макро- и микроэкономике, касаются экономических реалий современной России, а также практических действий - например таких, как получение кредита или открытие вклада в банке. Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы.

В Пензенской области диктант будут писать на четырех площадках: в лицее № 2 Сердобска, государственном технологическом университете, филиале Финансового университета при Правительстве РФ и ПГУ. Начало в 10:00.

Уточняется, что в прошлом году свои знания в области экономики проверили более 59 тысяч человек. Было организовано 638 площадок в 80 регионах.