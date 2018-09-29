29.09.2018 | 20:20

1 сентября бывшие студенты впервые пошли в школу в качестве педагогов.

Молодых учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования поздравил губернатор.

«Я искренне рад, что вы выбрали профессию учителя - самую достойную, одну из самых уважаемых на земле. Нелегкую, интересную, трудную и очень-очень благодарную», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В адрес молодых педагогов прозвучали отеческие советы и напутственные слова от старших коллег. Символом посвящения в профессию для 165 начинающих учителей области стал первый звонок.

«Мне очень понравилось. Самое главное, что я запомнила за этот месяц, - как энергетика детей передается в тебя, они на тебя смотрят, ты им должна что-то сказать такое интересное, как-то заинтересовать. Мне очень понравилась именно энергетика, которую передают дети своему первому учителю», - рассказала учитель начальных классов гимназии № 42 г. Пензы Алена Воронова.

Учитель физкультуры в школе села Анненково Александр Садин был по-мужски более сдержан в словах.

«Веду уроки, с 4-го по 11-й класс. Уроки проводятся в обычных режимах. Детям интересно, они заинтересованы физкультурой, хотят ходить на нее. Бывает, конечно, они ходят без формы, но все так ходили», - отметил он.