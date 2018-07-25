25.07.2018 | 11:08

27 июля в 15:00 в день публикации конкурсных списков поступающих в вуз приемная комиссия ПензГТУ проведет общую консультацию для абитуриентов по вопросам зачисления на бюджетные места по очной и очно-заочной формам обучения.

«За неделю до размещения приказов о зачислении абитуриентов на первый курс мы считаем необходимым еще раз объяснить всем поступающим, как, используя информацию сайта, оценить свои шансы поступления на выбранное направление подготовки. Консультация рассчитана на тех, кто поступает в программы высшего образования на общих основаниях.

Мы еще раз на примере материалов приемной кампании этого года покажем, как осуществляется зачисление в университет и какие документы для этого необходимо оформить в оставшееся до 3 августа время», - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ПензГТУ Валерий Люсев.

Кроме того, в приемной комиссии напомнили, что в первую волну зачисляются 80% абитуриентов, подавших оригиналы документов, и это более реальный шанс поступить в вуз, иногда и с меньшими баллами, чем у тех, кто подал копии документов.

«Во вторую волну конкурс резко возрастает. Ведь зачисление ведется на оставшиеся 20% бюджетных мест. Поэтому мы и проводим консультацию, чтобы наши абитуриенты смогли до издания приказа взвесить свои шансы и успели заменить копии документов на оригиналы, а также написать согласие о зачислении на выбранное направление бакалавриата или специалитета», - добавил Валерий Люсев.

Публикация приказов о зачислении в ПензГТУ состоится 3 (1-й этап) и 8 августа (2-й этап). За день до этого завершится прием оригиналов документов.

Подробную информацию о направлениях подготовке и порядке поступления в технологический университет можно получить на официальном сайте вуза в разделе «Поступающим» или в приемной комиссии ПензГТУ по адресу: г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, ауд. 101, тел.: 49-62-27, 20-42-27.