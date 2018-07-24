24.07.2018 | 10:47

Форумы «iВолга», «Территория смыслов на Клязьме», «Я – гражданин Подмосковья» и «Машук» давно являются точками притяжения активной молодежи, которая рассматривает лето не только как время для отдыха. Их участниками становятся и студенты Пензенского государственного технологического университета.

«Ежегодно наши студенты отправляются на эти и другие летние образовательные площадки. Для нас важно предоставить максимальные возможности для них, чтобы наши ребята могли использовать студенческое время для получения нового опыта в профессиональной сфере, «обрастания» полезными знакомствами, что в дальнейшем позволяет им реализовывать свои проекты как в профессиональной сфере, так и в плане личностного роста», – заявила проректор по воспитательной работе ПензГТУ Елена Херенская.

В 2018 году представители университета выступают организаторами трех форумов. Виктория Котякова не первый год является экспертом Конвейера проектов форума «iВолга». В этот раз она организатор смены «Наука и образование».

«Для меня это очень ответственное время – необходимо собрать команду, которая создаст атмосферу научного поиска, творчества и обмена опытом. Смена стартует 26 июля. Но уже за месяц до нее я живу будущими событиями и вместе с командой из других вузов страны работаю над программой смены, стараюсь, чтобы каждая ее площадка была по-настоящему полезной для участников», – поделилась своими планами Виктория.

Август также не станет исключением для команды ПензГТУ.

«В качестве тренеров молодежного форума «Машук» мы будем делиться своим опытом организации студенческого самоуправления и реализации молодежных проектов. В этом году вместе со мной работать с молодежью страны будут магистрант Екатерина Решетникова и студент II курса Николай Ламзин. Ребята прошли отбор и доказали, что обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы стать организаторами Северо-Кавказского молодежного форума», – подытожила Елена Херенская.

Подробнее о жизни студентов ПензГТУ можно узнать на сайте вуза penzgtu.ru и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».