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Учеба | Представители ПензГТУ стали организаторами всероссийских форумов

24.07.2018|10:47
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Форумы «iВолга», «Территория смыслов на Клязьме», «Я – гражданин Подмосковья» и «Машук» давно являются точками притяжения активной молодежи, которая рассматривает лето не только как время для отдыха. Их участниками становятся и студенты Пензенского государственного технологического университета.

«Ежегодно наши студенты отправляются на эти и другие летние образовательные площадки. Для нас важно предоставить максимальные возможности для них, чтобы наши ребята могли использовать студенческое время для получения нового опыта в профессиональной сфере, «обрастания» полезными знакомствами, что в дальнейшем позволяет им реализовывать свои проекты как в профессиональной сфере, так и в плане личностного роста», – заявила проректор по воспитательной работе ПензГТУ Елена Херенская.

В 2018 году представители университета выступают организаторами трех форумов. Виктория Котякова не первый год является экспертом Конвейера проектов форума «iВолга». В этот раз она организатор смены «Наука и образование».

«Для меня это очень ответственное время – необходимо собрать команду, которая создаст атмосферу научного поиска, творчества и обмена опытом. Смена стартует 26 июля. Но уже за месяц до нее я живу будущими событиями и вместе с командой из других вузов страны работаю над программой смены, стараюсь, чтобы каждая ее площадка была по-настоящему полезной для участников», – поделилась своими планами Виктория.

Август также не станет исключением для команды ПензГТУ.

«В качестве тренеров молодежного форума «Машук» мы будем делиться своим опытом организации студенческого самоуправления и реализации молодежных проектов. В этом году вместе со мной работать с молодежью страны будут магистрант Екатерина Решетникова и студент II курса Николай Ламзин. Ребята прошли отбор и доказали, что обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы стать организаторами Северо-Кавказского молодежного форума», – подытожила Елена Херенская.

Подробнее о жизни студентов ПензГТУ можно узнать на сайте вуза penzgtu.ru и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».

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Гость|24.07.2018 11:02|

penzainform.ru писал(a):

Ежегодно наши студенты отправляются на эти и другие летние образовательные площадки.

А, вот на пенсию они отправятся в 63 и 65 и будут получать если накопят 40% от зарплаты.

Гость|24.07.2018 11:07|

penzainform.ru писал(a):

«обрастания» полезными знакомствами,
Именно эти пи"обрасты", и есть очередь в депутаты и прочую нечисть. Они всегда готовы выйти на митинг в поддержку Пенсионной Реформы.

Гость|24.07.2018 11:08|

Гость писал(a):

Именно эти пи"обрасты", и есть очередь в депутаты и прочую нечисть. Они всегда готовы выйти на митинг в поддержку Пенсионной Реформы.
Дикая дивизия от вороватой власти.

Имя: Гость
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