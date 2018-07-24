24.07.2018 | 12:42

В Пензенской области подвели основные итоги сдачи выпускниками Единого государственного экзамена.

Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика (3 545 человек), обществознание (2 848), физика (1 441), биология (1 076), история (983), информатика и ИКТ (824).

Средний тестовый балл вырос по отношению к предыдущему году практически по всем дисциплинам. Показатели по основным направлениям (русскому языку и базовой математике) остались на прежнем уровне.

25 пензенских выпускников получили 100 баллов: 9 работ по русскому языку, 7 - по химии, 3 - по физике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и ИКТ, 1 – по литературе и 1 – по истории. 38 человек не смогли преодолеть минимальный порог, необходимый для получения аттестата.

В пресс-службе регионального минобра уточнили, что в 2018 году снизилось число работ, аннулированных в связи с нарушением процедуры проведения итоговой аттестации (в 2017-м – 15, в 2018-м – 13), а также количество апелляций (в 2017-м – 220, в 2018-м – 187).