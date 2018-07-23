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Учеба | Жители Прянзерок Нижнеломовского района против закрытия местной школы

23.07.2018|17:26
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Родителям учеников села Прянзерки сообщили, что образовательный процесс в их филиале Верхнеломовской средней школы приостанавливается. Причина - техническое состояние здания.

В июне по заказу чиновников была проведена экспертиза. Однако местные усомнились в ее результатах и наняли других специалистов. В итоге расхождение данных по износу внушительное - 20%.

«Их экспертиза пишет, что экономически невыгодно делать капитальный ремонт. Нам интересно, они что, аудит проводили? Почему они так написали?» - засомневался житель села Александр Родин.

«В 2016 году был поведен ремонт: усилили фундамент на сумму 2 миллиона 116 тысяч. В 2017 году поставили модульную котельную на сумму 2 миллиона 338 тысяч. Теперь у нас возник вопрос, зачем вкладывали деньги в нашу школу, если теперь говорят, что ее больше ремонтировать не будут?» - удивилась другая местная жительница Елена Андреева.

«Я всю жизнь отдала этой школе. Мне очень тяжело. Я считаю, что несправедливо закрывают эту школу», - поделилась бывший учитель Наталья Ворошилова.

От недавно построенных школа в Прянзерках с 52-летней историей внешне отличается. Но крыша, покрытая еще шифером, не протекает, стены основательные, разве что трещина появилась, когда в здании делали санузел. С тех пор никаких подвижек местные не наблюдали.

«Стоит маячок. Он уже три года стоит, и нет его разрыва», - отметил Александр Родин.

Родителям 33 учеников предложили возить детей в школу в другом селе, а это как минимум за 15 километров. Однако там, по словам жителей Прянзерок, условия не лучше - на втором этаже грибок.

«Нам сказали: «Дайте подпись, что ваш ребенок будет ездить в усть-каремшинскую школу». Я сказала, что не дам», - заявила одна из родительниц Надежда Родникова.

Хотя в Прянзерках нет администрации, а медпункт, по словам жителей, работает раз в неделю, село все еще живет.

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Гость|23.07.2018 18:58|

Ещё одно село погибнет. И где исполнение наказов верховного?

Гость|23.07.2018 19:02|

Столько денег вложили в ремонт школы. А теперь её закрывают... Снова нерациональная растрата бюджета.

Оставьте сельскую школу. Каждый ребёнок имеет право на образование. 15 км каждый день ездить по просел очной дороге-это не безопасно для детей

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