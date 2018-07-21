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Учеба | 15 особенных детей из Ленинского района готовятся стать первоклассниками

21.07.2018|15:18
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В Пензе 15 детей с ограниченными возможностями здоровья отправятся в первый класс. А чтобы мальчишкам и девчонкам было проще привыкнуть к школе, в комплексном центре социальной помощи Ленинского района с будущими учениками занимается психолог Светлана Алешкова.

«Мы не учим буквы, цифры. Мы учим правила поведения в школе, как вести себя и дома, как подготавливать уроки. Такие житейские мелочи, школьный быт. Эти занятия ведут детей к тому, что в школе им нечего бояться. Любой взрослый - человек, который поможет, ребенок, который будет учиться, тоже не представляет никакого страха, то есть он тоже может как товарищ помочь», - пояснила она.

Творческие занятия продлятся до конца августа. Потом детей ждет выпускной бал с вручением дипломов. Кроме того, будущим первоклассникам подарят портфели с необходимым комплектом школьных принадлежностей.

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