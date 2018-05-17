17.05.2018 | 15:01

В Пензе лицей № 55 стал одной из семи площадок по сдаче пробного ЕГЭ по обществознанию. В положенное время одиннадцатиклассники зашли в учебное заведение.

«Я хотела проверить знания, потренироваться лишний раз перед экзаменом», - отметила одна из экзаменуемых.

Здесь все, как на настоящем экзамене, даже ожидание перед школой, только полученные баллы не засчитают.

«Сейчас, поскольку «пробник», не так волнительно, как неосредственно на самом экзамене, но немного волнения есть - все-таки это репетиция настоящего ЕГЭ», - поделилась ученица гимназии № 4 города Пензы Полина Статьева.

В этом году введены два новшества. Теперь, если ребенок захочет в туалет на экзамене, будет фиксироваться время пребывания ученика в уборной. Другое нововведение касается раздачи контрольно-измерительных материалов: отныне их, как и бланки, следует печатать непосредственно в аудитории.

«Эти КИМы будут видеть, кроме самого ученика, только два человека: тот, кто напечатал, и тот, кто взял этот КИМ в руки. Распечатать КИМ можно только при помощи ключа доступа, ключ доступа будет сегодня только в половине десятого, раньше его невозможно получить. Член ГЭК должен подтвердить правильность ключа своей электронной подписью», - пояснила руководитель пункта приема экзамена в лицее № 55 Светлана Веденева.

До начала экзамена, как и положено, прошел обязательный инструктаж. Еще раз ребята его услышат через две недели, когда начнется настоящий ЕГЭ.