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Учеба | 18 мая в Пензе объявят победителя областного конкурса «Учитель года»

16.05.2018|15:20
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В среду, 16 мая, в Пензе начался финальный этап регионального конкурса «Учитель года – 2018». В течение трех дней финалисты будут сражаться за звание лучшего педагога области.

В первый день учителя выступили с заготовленными мастер-классами по преподаваемым предметам и узнали тему педагогического совета, запланированного на заключительный день мероприятия.

В четверг, 17 мая, им предстоит провести открытые уроки для учеников пензенской школы № 56.

«И завершится конкурс педагогическим советом, который пройдет 18 мая в 11:00 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова», - отметили в пресс-службе регионального министерства образования.

Награждение победителя и торжественная церемония закрытия состоятся в тот же день в 15:00.

Источник — Фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|16.05.2018 15:38|

Морально устаревший конкурс, не вижу смысла себя тратить на такое.

Гость|16.05.2018 15:56|

Как на евровидении,победитель известен заранее. Там выбирают качественных либерастов. А у нас?

Имя: Гость
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