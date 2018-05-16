16.05.2018 | 15:20

В среду, 16 мая, в Пензе начался финальный этап регионального конкурса «Учитель года – 2018». В течение трех дней финалисты будут сражаться за звание лучшего педагога области.

В первый день учителя выступили с заготовленными мастер-классами по преподаваемым предметам и узнали тему педагогического совета, запланированного на заключительный день мероприятия.

В четверг, 17 мая, им предстоит провести открытые уроки для учеников пензенской школы № 56.

«И завершится конкурс педагогическим советом, который пройдет 18 мая в 11:00 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова», - отметили в пресс-службе регионального министерства образования.

Награждение победителя и торжественная церемония закрытия состоятся в тот же день в 15:00.