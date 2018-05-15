15.05.2018 | 11:42

Пензенский технологический университет предлагает школьникам провести с пользой первый месяц каникул.

«Профориентационная школа «ТехноСпутник» позволит учащимся 8–10-х классов заглянуть в мир инженерных, IT-, экономических и педагогических специальностей. По традиции мы постарались построить программу таким образом, чтобы школьники могли и получить полезную информацию, и поучаствовать в интересных мастер-классах, и научиться решать творческие задачи в новой команде», – пояснила один из организаторов проекта, специалист по связям с общественностью ПензГТУ Анна Порфирова.

Школа стартует 4 июня, она включает четыре смены по пять дней.

«Все занятия проходят в первой половине дня. Причем мы стремимся согласовать занятия в школе с графиком летних пришкольных лагерей. Так что совместная работа школы и вуза по летней занятости детей налицо», – отметила Анна Порфирова.

С участниками школы будут работать представители психологической службы вуза, чтобы выявить их профессиональные склонности и предпочтения. А затем состоится знакомство с профессией через проектную деятельность, курировать которую будут преподаватели вуза и студенты, во время обучения успешно реализующие себя в профессии.

Школа продлится до 29 июня. Чтобы стать ее участником, учащимся необходимо до 31 мая подать заявку на выбранные направления: инженерно-техническое, социально-экономическое, естественно-научное, медиа.

Регистрация проходит в официальной группе ПензГТУ в соцсети «ВКонтакте» или на сайте penzgtu.ru в разделе «Поступающим».

Участие в школе бесплатное.