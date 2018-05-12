12.05.2018 | 15:47

Первоклассникам гимназии № 1 торжественно присвоили почетное звание. В актовый зал внесли реликвии учебного заведения: флаг, герб и летопись - без них не проводят ни одно важное мероприятие.

«Мы решили принять их в гимназисты. Это не поздно: в течение года ребята привыкали к гимназическим порядкам, изучали определенные дисциплины, учились вести себя в общественных местах», - отметила заместитель директора гимназии Светлана Горохова.

Всего почетного звания в этот день были удостоены 68 мальчишек и девчонок, воспитанники 1-го «А» и 1-го «Б».

«Это очень важный праздник, я переживаю, конечно. Думаю, что все будет хорошо, и я буду отличником, и наш класс тоже, и мы будем всегда дружить», - поделился учащийся гимназии Тимур Дунин.

«Мы готовились к приему в гимназисты примерно пять дней или где-то семь. Мы репетировали, стихи читали, выходили на сцену, и пришел этот момент», - рассказал гимназист Игнат Петров.

«Звание «гимназист» звучит гордо. Мы воспитываем здесь стать, порядочность, уважительное отношение к самому себе, к личности, к обществу и, конечно же, к старшим», - подчеркнула классный руководитель 1-го «Б» класса Юлия Сильнова.

Посвящение в гимназисты в этом образовательном заведении проводят с 1992 года.