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Учеба | В Пензе 68 первоклассников торжественно посвятили в гимназисты

12.05.2018|15:47
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Первоклассникам гимназии № 1 торжественно присвоили почетное звание. В актовый зал внесли реликвии учебного заведения: флаг, герб и летопись - без них не проводят ни одно важное мероприятие.

«Мы решили принять их в гимназисты. Это не поздно: в течение года ребята привыкали к гимназическим порядкам, изучали определенные дисциплины, учились вести себя в общественных местах», - отметила заместитель директора гимназии Светлана Горохова.

Всего почетного звания в этот день были удостоены 68 мальчишек и девчонок, воспитанники 1-го «А» и 1-го «Б».

«Это очень важный праздник, я переживаю, конечно. Думаю, что все будет хорошо, и я буду отличником, и наш класс тоже, и мы будем всегда дружить», - поделился учащийся гимназии Тимур Дунин.

«Мы готовились к приему в гимназисты примерно пять дней или где-то семь. Мы репетировали, стихи читали, выходили на сцену, и пришел этот момент», - рассказал гимназист Игнат Петров.

«Звание «гимназист» звучит гордо. Мы воспитываем здесь стать, порядочность, уважительное отношение к самому себе, к личности, к обществу и, конечно же, к старшим», - подчеркнула классный руководитель 1-го «Б» класса Юлия Сильнова.

Посвящение в гимназисты в этом образовательном заведении проводят с 1992 года.

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Гость|12.05.2018 22:52|

Ааааа, я думал как в молодые приняли, бляхой по жопе...

Гость|12.05.2018 22:58|

68 школа хорошая, да.

Гость|13.05.2018 07:27|

Гость писал(a):

Гость|12.05.2018 22:52|

Ааааа, я думал как в молодые приняли, бляхой по жопе...

Все правильно ты думал..

"Мы воспитываем здесь.... уважительное отношение...конечно же, к старшим», - подчеркнула классный руководитель 1-го «Б» класса

Так что после "посвещения" они имеют моральное право гнобить "негимнаизистов"...год уже за спиной

Гость|13.05.2018 07:35|

че уж гимназия-то, прихожане, не иначе, любители глупых словечек, напридумывали названий

Гость|13.05.2018 11:35|

Разницы нет, где петь и плясать, торговать на ярманках и исполнять бег в мешках, а научат и репетиторы.

Имя: Гость
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