10.12.2017 | 12:18

В Пензе в школе № 57 завершился первый этап традиционного городского конкурса «Друзья природы». Последними выступили юные зоологи Октябрьского района.

После небольшого концерта учащиеся 6-11-х классов отправились в творческие лаборатории, где их ждали задания по четырем направлениям.

«Териология - наука о млекопитающих. Я готовился к этому блоку, поэтому я и отвечаю», - рассказал один из участников конкурса.

«Вопросы не очень сложные, я готовился около полутора недель», - рассказал другой школьник.

Каждая команда состояла из четырех человек. Ответы школьников оценивали преподаватели вузов.

Но основная цель конкурса заключается не в проверке знаний. Главное - это привлечь внимание молодежи к проблемам окружающей среды, которых немало.

В итоге лучшими друзьями природы стали представители 57-й, 9-й и 52-й школ. 19 декабря они примут участие в финале городского конкурса, где встретятся с командами из других районов Пензы.