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Учеба | Пензенские юные инспекторы движения привезли домой множество наград

08.12.2017|18:16
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Сотрудники ГИБДД поздравили своих подопечных с победой. Юные инспекторы движения из детского центра «Спутник» заняли все призовые места на всероссийском конкурсе по общеразвивающей программе «Дорога безопасности». В нем приняли участие более 80 команд из разных регионов страны. На финал, который состоялся в «Орленке», вышли лишь 50, среди них была и пензенская команда. Сурские школьники в итоге оказались лучшими из лучших.

«Ребята наши занимаются уже давно, состоят в отрядах юных инспекторов движения. Они участвуют во всех, не побоюсь этого слова, конкурсах, соревнованиях, и не просто участвуют, но и занимают призовые места», - отметила методист детского (юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

Школьники не только продемонстрировали блестящие знания правил дорожного движения, но и проявили себя как активные пропагандисты безопасного вождения и поведения на проезжей части, проводили специализированные акции и квесты.

«Детям намного интереснее слушать своих сверстников или ребят чуть постарше. Я люблю работать с детьми, был летом в пришкольном лагере вожатым, легко нахожу с ними общий язык. Где-то я играю, где-то показываю, где-то рассказываю», - рассказал юный инспектор движения Иван Солуданов.

Главной своей наградой ребята считают десятки новых друзей со всей России.

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