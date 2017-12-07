07.12.2017 | 15:11

В Губернском лицее-интернате для одаренных детей шесть команд области поборолись за победу в турнире юных биологов. Выпускники пензенских школ прошлых лет, а ныне студенты и аспиранты Московского государственного университета приехали в родной город, чтобы проверить уровень знаний сегодняшних учащихся региона.

«Школьные олимпиады представляют собой тесты, где нужно выбрать один правильный вариант из четырех. На мой взгляд, это немного однобоко - просто спрашивать одну сухую теорию. Мы же пытаемся сформировать творческий подход к науке. Мне кажется, это очень важно», - рассказала организатор турнира Ольга Ушкина.

По условиям этой интеллектуальной битвы, команды играли три-на-три. У каждой сборной своя роль: одна представила доклад, вторая выступила качестве оппонента, третья подвела итог. Их работу оценивали преподаватели. Кстати, некоторые ребята решили принять участие в турнире не только из-за большой любви к биологии. Например, Егору Варенику просто импонирует царящая здесь атмосфера.

«Здесь можно действительно найти пути решения, казалось бы, абсолютно обычных задач. Кроме того, это неплохо развивает потенциал логического мышления. Мне вообще нравятся задачи с нестандартными вариантами решений, которые требуют активного умственного напряжения», - отметил участник турнира.

Подобные «биологические бои», как называют их сами организаторы, проводят в Пензе не в первый раз. Желающих принять в них участие с каждым годом становится все больше.