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Учеба | Пензенские студенческие отряды подвели итоги работы за 2017 год

07.12.2017|15:55
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Пензенский студент Владислав Калашников отличается от тысяч воспитанников вузов. Молодой человек уже серьезно думает о будущей профессии, а потому и вступил в ряды студенческого отряда «Спектр», который объединяет молодых строителей.

«Мы съездили в Питер, наш отряд работал сразу на двух объектах. Одна половина работала на железных дорогах, на трамвайных путях, а другая - на строительстве школы. Работали мы два месяца, заняли второе место по трудовым показателям на всей стройке, что вполне неплохо», - отметил молодой человек.

Владислав - участник областного фестиваля студенческих отрядов, который прошел в Доме молодежи. Здесь подвели итоги очередного трудового семестра.

«Наших студентов отличает определенный уровень культуры, организованности, собранности и действительно качественной подготовки. За этим мы очень следим, чтобы студент не просто непонятно откуда поехал, а действительно был готов к работе», - рассказал руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

В 2017 году студенты пензенских вузов успели поработать в детских оздоровительных лагерях, на стройках, трудились на полях Воронежской области.

«Они ведут не праздный образ жизни, а пытаются внести какой-то вклад. Самое главное в стройотряде - общение, романтика», - поделилась мнением ветеран движения студенческих отрядов Ольга Атякшина.

Сейчас в Сурском крае действует 15 студотрядов, объединяющих более 500 человек.

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