01.12.2017 | 15:48

В гимназии № 6 прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, на котором 35 ребят решили проверить свое знание французского языка.

На подготовку учащимся 7-х и 8-х классов дается 3 часа, а старшеклассникам - 3,5. За это время они должны были прослушать запись рассказа либо диалога на французском языке, прочитать текст, выполнить задания к нему, пройти тесты на знание грамматики, а также написать сочинение.

«Оценивается не только грамотность и лексический уровень. Главное - насколько развито содержание, и насколько правильно и логично организован текст», - отметила ответственный секретарь муниципального этапа олимпиады по французскому языку Ирина Орловская.

Участников после окончания письменной части ожидала устная. Школьники беседовали на французском языке с членами комиссии на определенную тему.

Задания к олимпиаде разрабатывали на кафедре иностранных языков ПГУ, однако для некоторых эти тесты оказались несложными.

«Я хожу на дополнительные курсы, мы перед этим очень долго и упорно готовились, поэтому глобальных трудностей не было. Разве что проблема всех школьников - аудирование; это самая противная часть. Самая легкая - это письмо, потому что там полная свобода слова», - поделилась участница олимпиады Анастасия Коннова.

Победители этого этапа примут участие в региональном туре, который пройдет в начале 2018 года.