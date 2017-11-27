27.11.2017 | 15:48

На коллегии Министерства образования Пензенской области обсудили большие деньги: почти 12 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов потратили на техническое оснащение пунктов проведения Единого государственного экзамена в губернии. Это связано с тем, что начиная с 2018 года контрольно-измерительные материалы, а также бланки учащихся будут печатать в аудиториях, на глазах сдающих.

«Здесь задействована техника, программное обеспечение, поэтому процедура становится более ответственной в проведении. Для участников Единого государственного экзамена процедура остается неизменной, единственное - бланки в этом году будут черно-белые и односторонние», - пояснила начальник управления оценки качества образования ИРР Татьяна Фадеева.

В этом году новые стандарты уже опробовали в семи образовательных учреждениях региона. Однако технический прогресс пока не коснется пунктов сдачи экзамена, организованных на дому, в больницах и подобных.

Кроме того, проблемы возникли в некоторых сельских районах области, где компьютерная база устарела, а средств, чтобы ее обновить, нет.

«Я не думаю, что мы должны переложить это на уровень муниципалитета. Я обсужу этот вопрос в правительстве, какие реальные меры мы можем предложить», - пообещал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На коллегии говорили и о приятном: федеральная служба по надзору в сфере образования отметила высокий уровень организации и проведения государственной аттестации в Пензенской области. Лучшим специалистам региона были вручены благодарственные письма.