Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|27 ноя 2017|20:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  69.50  |  $  58.28
 

Учеба | В Пензенской области на оснащение пунктов сдачи ЕГЭ ушло 12 миллионов

27.11.2017|15:48
Печать

На коллегии Министерства образования Пензенской области обсудили большие деньги: почти 12 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов потратили на техническое оснащение пунктов проведения Единого государственного экзамена в губернии. Это связано с тем, что начиная с 2018 года контрольно-измерительные материалы, а также бланки учащихся будут печатать в аудиториях, на глазах сдающих.

«Здесь задействована техника, программное обеспечение, поэтому процедура становится более ответственной в проведении. Для участников Единого государственного экзамена процедура остается неизменной, единственное - бланки в этом году будут черно-белые и односторонние», - пояснила начальник управления оценки качества образования ИРР Татьяна Фадеева.

В этом году новые стандарты уже опробовали в семи образовательных учреждениях региона. Однако технический прогресс пока не коснется пунктов сдачи экзамена, организованных на дому, в больницах и подобных.

Кроме того, проблемы возникли в некоторых сельских районах области, где компьютерная база устарела, а средств, чтобы ее обновить, нет.

«Я не думаю, что мы должны переложить это на уровень муниципалитета. Я обсужу этот вопрос в правительстве, какие реальные меры мы можем предложить», - пообещал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На коллегии говорили и о приятном: федеральная служба по надзору в сфере образования отметила высокий уровень организации и проведения государственной аттестации в Пензенской области. Лучшим специалистам региона были вручены благодарственные письма.

0
0
0
0
 
Гость|27.11.2017 19:38|

12 миллионов не бывает"ушло".Бывает"пришли" и"ушли",

хотя есть форма"пришло" но не решили, куда"ушло"

Велик могучим русский языка, роды и падежи не меняют факта растворения денег на просторах Менделеевксой таблицы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!