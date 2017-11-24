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Учеба | В пензенских школах урок астрономии станет обязательным

24.11.2017|16:33
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С 1 сентября 2018 года пензенские старшеклассники будут изучать астрономию в рамках базового курса.

Сейчас каждое учебное учреждение самостоятельно решает, вводить ли этот предмет в план, в зависимости от уровня готовности к его преподаванию (необходимы учебники и пособия, учебно-материальная база, а также педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации).

В текущем учебном году астрономию уже преподают в 53 школах Пензы: в 7 из них курс слушают десятиклассники, в 39 – одиннадцатиклассники, еще в 7 – ученики обеих параллелей.

В 35 школах астрономию изучают как самостоятельный предмет, в 20 школах с ней знакомятся на уроках физики. В 4 школах астрономия является курсом по выбору, еще в 2 она преподается в рамках дополнительного образования.

«7 общеобразовательных учреждений используют несколько организационных форм для изучения астрономии», - сообщили в Управлении образования города Пензы.

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Гость|24.11.2017 16:49|

Жрецы негодуют!

Гость|24.11.2017 16:59|

Зачем это? Все базовые знания по астрономии дети и так получают в рамках курса "Природоведение".

Гость|24.11.2017 17:04|

оскорбление чувств верующих статья 148 ук рф. Я верю что бог создал Землю, людей, животных.В астрономии всё не так! Встретимся в суде.

Гость|24.11.2017 17:08|

Гость писал(a):

Зачем это?
Верующим эта бесовская вострономия не нужна!

Гость|24.11.2017 17:09|

Если астрономия будет обязательным предметом только с 1 сентября 2018, тогда почему в ЕГЭ по физике уже ввели астрономию? Идиоты!

Гость|24.11.2017 17:10|

Гость писал(a):

тогда почему в ЕГЭ по физике уже ввели астрономию?
Это необязательный предмет для ЕГЭ - по желанию

Дурачо писал(a):

Идиоты!
См. выше, а потом взгяни в зеркало.

Имя: Гость
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