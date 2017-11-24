24.11.2017 | 16:33

С 1 сентября 2018 года пензенские старшеклассники будут изучать астрономию в рамках базового курса.

Сейчас каждое учебное учреждение самостоятельно решает, вводить ли этот предмет в план, в зависимости от уровня готовности к его преподаванию (необходимы учебники и пособия, учебно-материальная база, а также педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации).

В текущем учебном году астрономию уже преподают в 53 школах Пензы: в 7 из них курс слушают десятиклассники, в 39 – одиннадцатиклассники, еще в 7 – ученики обеих параллелей.

В 35 школах астрономию изучают как самостоятельный предмет, в 20 школах с ней знакомятся на уроках физики. В 4 школах астрономия является курсом по выбору, еще в 2 она преподается в рамках дополнительного образования.

«7 общеобразовательных учреждений используют несколько организационных форм для изучения астрономии», - сообщили в Управлении образования города Пензы.