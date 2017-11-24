24.11.2017 | 16:48

В институте регионального развития поговорили о том, как грамотно подготовить ребенка к первому классу. Здесь прошел семинар на тему «Преемственность дошкольных и общеобразовательных учреждений», организованный для 150 воспитателей детских садов Пензенской области в рамках двухнедельного курса повышения квалификации.

«Нужен новый подход к детям - идет время, меняются дети, меняются педагогические подходы», - поделилась видением воспитатель детского сада № 59 города Пензы Ольга Трунова.

О современных стандартах в дошкольном образовании пензенцам рассказала доцент кафедры русского языка Тверского государственного университета Светлана Цветкова, которая также является специалистом московского издательства, выпускающего, среди прочего, литературу для воспитателей детских садов.

«Самое главное на сегодняшний день предъявлять такие интерактивные методы и приемы, которые помогают ребенку быстро овладеть той информацией, которая интересует лично его. То есть все исходит от интереса ребенка, а интересы современных детей не представляются без информационных технологий», - подчеркнула Светлана Цветкова.

Помимо лекций и семинаров, воспитателей ждут занятия в детских садах, чтобы педагоги могли опробовать полученные знания на практике. По окончания этих курсов все они получат соответствующие свидетельства.