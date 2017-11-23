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Учеба | В школе № 19 города Пензы 41 учащегося посвятили в кадеты

23.11.2017|14:31
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Еще 41 ученик из 19-й школы Пензы отныне с гордостью может называть себя кадетом. В торжественной обстановке мальчишки и девчонки произнесли слова присяги.

«Я приветствую то, что сегодня происходит в школе, и хотел бы, обращаясь к ребятам, сказать, что это не только красивая форма (что тоже хорошо), но и дополнительная ответственность, дополнительные обязанности», - отметил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Учащиеся двух классов - первого и пятого - получили напутственные слова от гостей праздника и открытки, которые будут напоминать школьникам об этом дне. Кстати, многие из новоиспеченных кадетов надели форму с шевроном правоохранительных органов вполне осознано.

«С детства хотел стать полицейским, потому что у меня дядя полицейский, и я хочу защищать Родину», - рассказал кадет Андрей Журавлев.

Помимо обязательной школьной программы, кадетам предстоит изучать и профильные предметы, например, рукопашный бой. Поэтому за показательными выступлениями сотрудников ОМОНа ребята наблюдали затаив дыхание. Также мастерство по обезоруживанию противника продемонстрировали кадеты из 70-й школы.

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