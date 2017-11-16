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Учеба | В Пензе прошла конференция юных исследователей окружающей среды

16.11.2017|15:56
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Зареченский школьник Илья Сергачев освоил новый метод изучения природных источников. Он не утоляет жажду родниковой водой, а собирает ее в емкость и несет в лабораторию.

«Если сейчас чистоту родников проверяют с помощью химических анализов, то я ее проверяю с помощью биологических тест-объектов, например дафнии магна (это микроорганизм). Я помещал ее в воду родника, а затем по полученным результатам смотрел, имеет вода токсины или нет», - рассказал Илья Сергачев.

О своем методе одиннадцатиклассник сделал доклад на областной конференции юных исследователей окружающей среды, которая прошла в аграрном университете. Сорок школьников в возрасте от 10 до 18 лет выступили с докладами по нескольким направлениям, среди которых ботаника, зоология, экология.

«На слуху, конечно, проблема бытовых отходов, но проблема сохранения биоразнообразия, может быть, и не так популярна, но не менее актуальна. Занятие ареалов обитания животных под несанкционированные свалки ухудшает условия жизни животных и нередко ведет к исчезновению отдельных видов из этих мест», - отметила инспектор Управления Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

«Ребенок занимается каким-то вопросом, то есть изучает его за пределами школьной программы. Такой интерес надо поощрять, потому что в итоге это может вылиться в дальнейшую учебу, дальнейшую работу», - подчеркнул председатель жюри конференции юных исследователей окружающей среды Александр Иванов.

Лучшие проекты сурских школьников отправят на Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды.

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