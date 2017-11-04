04.11.2017 | 17:56

Пензенские старшеклассницы совместно с учителем физкультуры на базе своего образовательного учреждения организовали секцию джампинг-фитнеса, привлекли к занятиям 120 девушек и помогли им стать стройными. Ученицы школы № 32 не только грызут гранит науки, но и худеют.

Своим опытом они поделились на областном фестивале проектов «Спортивный стиль».

«Предварительно, конечно, мы изучали литературу, и на протяжении года мы все вместе разрабатывали данный комплекс. В конечном итоге мы получили определенные результаты: в среднем каждая девочка сбросила от пяти до восьми килограммов», - рассказала одна из участниц проекта Мария Андреева.

Вместе с пензенцами в фестивале принимают участие и представители районных школ - всего 60 человек. Они прошли предварительный отбор, а теперь в финале презентуют свои идеи на пяти тематических площадках.

«Проекты в области ГТО, проекты в области здоровьесбережения, проекты в области физкультуры и спорта и собственного продвижении как спортсмена, как человека, который никогда не занимался спортом, а теперь вдруг начал заниматься. Отличительная особенность именно этого фестиваля в том, что это детская инициатива, то есть это проекты детей, которые сами инициировали идею и сами активно принимали участие в реализации этой идеи», - отметила руководитель центра института регионального развития Наталья Федотова.

Наиболее интересные проекты будут рекомендованы к внедрению во всех школах региона.