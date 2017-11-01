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Учеба | На школьников могут выделить по 500 рублей из городской казны

01.11.2017|16:00
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Полтысячи на нужды каждого школьника Пензы - именно на такую помощь в случае одобрения депутатами городской думы и наличия средств в муниципальном бюджете смогут рассчитывать родители учеников с первого по одиннадцатый класс. С соответствующим предложением выступил мэр Виктор Кувайцев.

«Чтобы исключить так называемые поборы, предлагаю предусмотреть в городском бюджете сумму, из расчета по 500 рублей на каждого на учебный год на эти нужды. Это поможет снять остроту проблемы и снизит расходы семей, в которых есть школьники», - сообщили на официальном сайте администрации.

Таким образом в Пензе попытались искоренить поборы в школах.

«За счет родителей устанавливались металлические ограждения, оконные конструкции, покупалась мебель, пылесосы, водонагреватели, осуществлялась заправка оргтехники, заправка огнетушителей, демонтаж и диагностика школьного интерактивного оборудования, обслуживание программных продуктов для компьютеров», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Принцип добровольности строго соблюдается в классе, где председателем родительского комитета выбрали Елену. На собраниях она отчитывается за каждый потраченный рубль на туалетную бумагу, питьевую воду, подарки ребятам в честь дня рождения. Мамы и папы сами определяют, на что им сдавать деньги.

«Это отчет за первую четверть прошлого года - я проанализировала, посчитала общую сумму, получилось порядка около 12 тысяч. Если я делю сумму на общее количество ребят в классе, то получается по 400 с небольшим рублей на каждого ребенка», - рассказала Елена.

Родители готовы отдать последнее, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в стенах школы. При этом мамы и папы зачастую забывают о том, что на большинство нужд выделяются средства из бюджетов разных уровней. На образование в стране тратят миллиарды рублей, но, возможно, эта сумма еще увеличится за счет пензенской казны.

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Гость|01.11.2017 18:58|

Я не понял,500р в год на ребенка или как у Лены 400 р в четверть ,т е на 2 месяца?

Имя: Гость
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