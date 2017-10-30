30.10.2017 | 15:56

Ученики 19-й школы творчески подошли к представлению национальной кухни разных стран. Название кулинарного фестиваля соответствующее - «В каждом блюде аромат культуры». Даже у родителей учеников проснулся аппетит, и они не захотели оставаться в стороне.

Класс, в котором учится сын Юлии Казаковой, представлял Италию. Мама оделась в цвета государственного флага и сделала соответствующий бейдж.

«Подход такой, что все учитывается до мелочей. Все должно быть на европейском уровне, все до деталей. Это очень приветствуется», - пояснила Юлия.

«Рубашку сами шили, а моя мама работает в детском саду и принесла что-то наподобие балалайки, и парики нам тоже дали родители», - рассказал участник фестиваля Вадим Шуркин.

Сложнее всего было членам жюри. Каждый стол представлял собой произведение искусства с совершенно разными блюдами: от экзотических салатов и восточных сладостей до привычных вареников и сала.

После конкурса все кулинарные изыски были с удовольствием съедены в классах.