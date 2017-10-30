30.10.2017 | 15:35

31 октября в Пензе стартует проект под названием «Авторские семинары», в рамках которого за парты сядут 220 преподавателей. Одни пензенские учителя станут рассказывать другим, как научить воспитанников успешно справиться с ЕГЭ.

Занятия будут вести те, чьи выпускники показали самые высокие результаты на экзаменах и являются победителями интеллектуальных конкурсов, в том числе всероссийской олимпиады.

«Это большое мероприятие, оно достаточно сложное и рассчитано на год. К нему привлекаются ведущие педагоги города Пензы - это те педагоги, которые решают ЕГЭ за 30 минут на 100 балов», - отметил начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Организаторы семинара подчеркивают, что учителя, которые сядут за парты, - профессионалы и хорошо знают свой предмет, но по разным причинам их ученики сдают ЕГЭ хуже других.

Одним из преподавателей на проекте станет математик из двадцатой школы Олег Мандрыченко.

«Мы будем строить структуру таким образом, чтобы идти от простого к сложному. То есть начинаем с более простых, понятных всем заданий и от них будем потихоньку переходить к более сложным, чтобы люди поняли, как это все делается. Мы надеемся, что это поможет учителям понять, как решаются задачи, и научить своих учеников решать их», - рассказал он.

На «Авторских семинарах» впервые педагоги, которые будут учить других учителей, станут получать за это денежное вознаграждение.