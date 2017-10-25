25.10.2017 | 15:12

Учащиеся многопрофильной гимназии № 13 начали готовиться к интеллектуальной игре «Умники и умницы».

Отборочные этапы пройдут зимой, а в мае состоится финал, на котором будет присутствовать бессменный автор и ведущий программы Юрий Вяземский. Проект проходит в Пензенской области второй раз.

«В прошлом году тематика была связана с жизнью Михаила Юрьевича Лермонтова. Дети попробовали себя, дошли, по-моему, до полуфинала, но потом удача не улыбнулась», - рассказал преподаватель обществознания гимназии № 13 Андрей Гаврилин.

Теперь старшеклассникам предстоит продемонстрировать свои знания Отечественной войны 1812 года. В 13-й гимназии изъявили желание принять участие в викторине пока только семеро.

Готовятся школьники во внеурочное время. Каждый из них стремится попасть на центральное телевидение и непременно победить, ведь главный приз программы - поступление в МГИМО.

«Если есть такой шанс, я думаю, что глупо будет им не воспользоваться. Если все получится (на это надеются все, каждый), я думаю, будет очень интересно посмотреть, как там, что там, посмотреть, какие там будут люди. И конечно, учиться в таком престижном вузе - это очень большая перспектива для будущего, для карьеры», - поделилась мнением старшеклассница Татьяна Логунова.

В прошлом году победительницей региональной игры стала ученица пензенской школы № 7 Анастасия Есавкина.