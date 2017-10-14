14.10.2017 | 15:55

В школе села Индерка прошел день открытых уроков. Его провели в рамках областного семинара педагогов русского и татарского языков.

«Мне хотелось бы, чтобы наша встреча была плодотворной, душевной, чтобы мы не боялись что-то рекомендовать, поделиться опытом, рассказать о том, что не получается. Для этого и должны быть семинарские занятия», - подчеркнула заместитель главы администрации Сосновоборского района Ольга Столярова.

Основная цель этого мероприятия - подведение итогов работы образовательных учреждений в вопросах патриотического воспитания, изучения и сохранения языка, традиций и культуры татар Пензенского края. Для участников семинара школьники провели экскурсию по местному музею.

Кроме того, гости познакомились с этнографическим уголком, выставкой татарской литературы, посмотрели творческие работы учащихся. Всего в этом семинаре приняли участие более 50 человек.