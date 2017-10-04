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Учеба | 12 учителей английского из Пензы поедут на стажировку в Англию

04.10.2017|18:01
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60 учителей английского языка со всей области завершили участие в проекте профессиональной переподготовки кадров. В Пензенском государственном университете подвели итоги программы.

«Мы надеемся, что результаты, которые показывают наши выпускники, понравятся министерству образования, правительству области и проект будет постоянным», - сообщила начальник управления международных связей ПГУ Ольга Мещерякова.

В торжественной обстановке всем участникам программы вручили свидетельства и дипломы об окончании обучения. А 12 лучших выпускников продолжат повышать свою квалификацию, но уже за границей.

Среди тех, кто отправляется на двухнедельную стажировку в Великобританию, преподаватель из пачелмской средней школы № 1 Екатерина Янкина.

«Это первая моя поездка за рубеж, я еще никогда не была за рубежом, да еще в англоговорящей стране. Интересно послушать разговорный английский», - отметила Екатерина.

Идея проекта переподготовки учителей была инициирована ПГУ совместно с министерством образования области. На ее реализацию было выделено порядка четырех миллионов рублей. Для организации языковой практики в Пензу даже приглашали профессора из Оксфорда Карен Хьюит.

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