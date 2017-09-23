23.09.2017 | 18:21

В Пензе российские студенты научатся трэвел-журналистике. Это одна из главных целей межрегионального образовательного форума, открывшегося в ПГУ.

В ходе мероприятия молодежь будет создавать свой медиапродукт, направленный на популяризацию внутреннего туризма и развитие потенциала области.

«Мы хотели бы научить ребят рассказывать о своем регионе, гордиться тем, что у них есть, уметь находить то, чем можно поделиться и о чем рассказать другим. Мы дадим им все инструменты, чтобы они, вернувшись в свои регионы, смогли рассказать о своей малой родине», - пояснила зам. директора Центра молодежного туризма г. Пензы Елена Филиппова.

Программа форума включает в себя лекции, презентации, экспертные сессии и творческие вечера. Работа проходит в нескольких направлениях: «Создание сайта», «Фоторепортаж», «Успешный текст», «Видеоблоги».

«К нам приехало 400 участников. 100 обучается по очной программе, 300 - дистанционно. Я думаю, это тенденция, это же новое поколение все-таки, наступило поколение Z. Это эра цифровых технологий, и как раз таки этому будут обучать на форуме», - пояснила председатель совета студенческого самоуправления ПГУ Татьяна Кондрашина.

Итогом форума станет проект интерактивной площадки. Она будет наполнена фотографиями, статьями и видео, созданными в процессе работы и отражающими всю красоту и привлекательность Пензенской области.