18.09.2017 | 09:09

С 13 по 16 сентября на базе Пензенского государственного университета проходил ставший уже традиционным конгресс «Пенза - Фленсбург». В программу форума вошло посещение выставки научных достижений, которая была развернула в фойе одного из корпусов университета, а также конференции, круглые столы, открытые лекции, рабочие встречи, посещение крупных предприятий региона и переговоры в областном правительстве.

Партнерские отношения связывает два города России и Германии вот уже 10 лет. «Наша дружба на протяжении 10 лет переросла в тесное партнерство. Наши добрые взаимоотношения - безусловный вклад в укрепление сотрудничества наших стран», - отметила президент Фленсбурга Светлана Крэчмар.

Конгресс, неизменным организатором которого в нашем городе выступает ведущий вуз региона, проходит в Пензе уже в третий раз. Год назад подобная встреча состоялась на немецкой земле.

Открыл пленарное заседание ректор ПГУ Александр Гуляков. В знак уважения к делегации из ФРГ он произнес речь на немецком языке. «Мы рады, что конгресс «Фленсбург - Пенза» стал традицией. Сегодня мы встречаемся в пятый раз. Мы рады приветствовать участников конгресса на Пензенской земле», - подчеркнул руководитель вуза.

Сегодня ПГУ активно развивает международное сотрудничество, считая это направление одним из своих приоритетов. В настоящее время установлены связи с организациями 36 стран мира. Только за последние два года 150 студентов и преподавателей вуза прошли стажировку и обучение за рубежом по различным стипендиальным программам.

Что касается Фленсбурга, то университеты двух городов связывают программы академической мобильности, в рамках которых студенты ПГУ могут проходить практику в Германии. В частности, медицинский институт ПГУ регулярно отправляет своих студентов для прохождения практики на базе клиник ДИАКО.

В этом году ПГУ впервые посетили представители Университета прикладных наук Фленсбурга. Это означает, что перед крупнейшим вузом Пензенской области открываются новые перспективы сотрудничества.

В работе конгресса «Пенза - Фленсбург» принял участие и глава города Пензы Валерий Савельев.

Выступая с заключительным словом, ректор ПГУ подчеркнул важность международных отношений как для повышения престижа самого вуза, так и для проектов, которые планируется развивать в рамках достигнутых соглашений.

«В течение этих дней мы работали очень упорно, нашли много готовых решений. Приятно, что наши решения поддержаны позицией областной власти, которая во многом идет нам навстречу», - заключил Александр Гуляков.