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Учеба | В библиотеке им. Белинского начались занятия в школе русского языка

16.09.2017|16:00
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Первое занятие в рамках пятого сезона школы русского языка прошло в городской публичной библиотеке им. Белинского. Уроки организованы с целью повысить речевую грамотность жителей города.

Обучение ведет доцент Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова.

«Я надеюсь, что у всех в памяти остается мысль о том, что мы должны любить свой государственный язык и должны грамотно на нем разговаривать, писать. Поэтому это очень важный проект именно с этой точки зрения», - подчеркнула Людмила Гурьянова.

Посещает занятия не только молодежь, но и те, кто постарше. Последних даже больше, и многие уже не один сезон осваивают великий и могучий.

«Как выяснилось, не знаем мы русский язык, хотя думаем, что знаем. А здесь вспоминаются забытые правила, какие-то навыки нужны и на работе. Когда приходится писать какие-то текстовые документы, используем те знания, которые здесь получаем», - рассказала посетитель школы русского языка Марина Цыпилина.

Лекции, диктанты, повторение правил - занятия проходят дважды каждый месяц. Этот курс будет длиться до июня, затем учеников ждут каникулы и новый сезон школы русского языка.

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