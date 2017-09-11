11.09.2017 | 14:45

В понедельник, 11 сентября, в Пензе 60 учителей английского языка из школ области приступили к интенсивному обучению.

Первый этап проекта продлится до 30 сентября на базе педагогического института ПГУ. Занятия проведут преподаватели вуза, а также носители английского языка. Школьных учителей ожидает 180 часов стажировки.

После первого этапа все участники получат свидетельство о прохождении переподготовки, а 12 лучших по итогам обучения отправятся на обучение за рубеж.

«Пока страна обучения не определена: выбор идет между США, Англией и Индией. Узнать точнее участники смогут в среду, 13 сентября», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Напомним: программа повышения квалификации учителей иностранного языка рассчитана на три года. Предполагается, что обучение пройдут 180 преподавателей, из которых 36 пройдут зарубежную стажировку.