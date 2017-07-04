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Учеба | В Пензе стартовал очередной сезон IT-лаборатории

04.07.2017|15:38
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43 пензенских студента останутся без привычных летних каникул. Все они продолжат обучение в IT-лаборатории. Это образовательный проект, который собрал на своей площадке студентов и молодых специалистов.

Вместе они разрабатывают игры для смартфонов, мобильные приложения или специализированные интернет-сервисы.

«Всего семь команд. Ребята должны представить конечный продукт, в который могли бы вложиться не только местные инвесторы», - отметила исполнительный директор ассоциации SECON Евгения Сотина.

В процессе подготовки студенты пройдут практику в инновационных компаниях, прослушают курс лекций от ведущих специалистов IT-отрасли Пензы и примут участие в мастер-классах

«Я ожидаю интересных знакомств с теми, кто знает больше меня, и с теми, кому я могу что-то рассказать», - отметил участник образовательного проекта Александр Подколзин.

Такая IT-лаборатория организуется в Пензе уже в пятый раз.

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Гость|04.07.2017 18:46|

Увлекаться веб-программированием - всё равно что увлекаться вордом или блокнотом.

Гость|04.07.2017 19:04|

Толку то от этого количества так называемых АЙтишников? Тллько попу мять в кресле, уставясь в экран. Выход НОЛЬ, но гонор зашкаливает.

Гость|04.07.2017 19:10|

Гость писал(a):

Толку то от этого количества так называемых АЙтишников? Тллько попу мять в кресле, уставясь в экран. Выход НОЛЬ, но гонор зашкаливает.
Зато они корпоративы тематические проводят, сплавы, страйки и вообче живут в свое удовльствие (по уровню развития). Готовятся за месяц, пляшет вся фирма. Таки ощущается у них в фирме полезность себя в этом мире...

Гость|04.07.2017 19:12|

Гость писал(a):

Увлекаться веб-программированием - всё равно что увлекаться вордом или блокнотом.
Ну почти. Только не вёрдом, а вёрд-прессом, и блокнотом плюс плюс. Только я самоучка.

Имя: Гость
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