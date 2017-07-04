04.07.2017 | 15:38

43 пензенских студента останутся без привычных летних каникул. Все они продолжат обучение в IT-лаборатории. Это образовательный проект, который собрал на своей площадке студентов и молодых специалистов.

Вместе они разрабатывают игры для смартфонов, мобильные приложения или специализированные интернет-сервисы.

«Всего семь команд. Ребята должны представить конечный продукт, в который могли бы вложиться не только местные инвесторы», - отметила исполнительный директор ассоциации SECON Евгения Сотина.

В процессе подготовки студенты пройдут практику в инновационных компаниях, прослушают курс лекций от ведущих специалистов IT-отрасли Пензы и примут участие в мастер-классах

«Я ожидаю интересных знакомств с теми, кто знает больше меня, и с теми, кому я могу что-то рассказать», - отметил участник образовательного проекта Александр Подколзин.

Такая IT-лаборатория организуется в Пензе уже в пятый раз.