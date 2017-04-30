30.04.2017 | 12:55

На базе Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса прошла интеллектуальная экономическая викторина.

Городские школьники сошлись в жесткой борьбе, из пяти команд выбирали лучшую. Конкуренция была высокая, никто не хотел уступать.

«Очень важно, чтобы вы росли высокоэрудированными, грамотными, способными принимать самостоятельные решения», - обратился к школьникам министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«В современном мире финансовая грамотность - одно из качеств, которыми должен обладать любой человек. Неважно, какую профессию он выберет в дальнейшем», - отметила преподаватель колледжа современных технологий переработки и бизнеса Елена Малышева.

Викторина по своему формату была чем-то средним между «Что? Где? Когда?» и «Своей игрой». Состояла из трех раундов. Были и серьезные задания, требующие знания современных экономических законов, и шутливые.

Победителем экономической викторины стала команда лицея архитектуры и дизайна № 3.