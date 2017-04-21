21.04.2017 | 16:05

Путь в 3 000 километров не испугал жительницу Алтайского края Анастасию Костянецкую. Она приехала в Пензу на заключительный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «фармация».

«Я родилась в семье врачей, медицина сопровождала меня с детства. Но мне не нравилась биология, зато я любила химию, поэтому решила стать фармацевтом», - призналась Анастасия.

Будущим специалистам предстояло приготовить лекарственное средство по рецепту врача, продемонстрировать свои навыки в организации аптечной деятельности и принять товар.

«Сортируют его, определяют, правильно ли оформлена лекарственная форма, можно ли ее принимать», - уточнила заместитель директора по учебной работе Пензенского базового медицинского колледжа Нина Перекусихина.

Один из самых зрелищных этапов - продажа лекарственных препаратов. Конкурсанты должны показать свое умение ориентироваться в фармацевтических средствах, знание аналогов. Но главное - найти контакт с людьми. В роли покупателей выступали преподаватели пензенского медколледжа.

«Сегодня присутствует 20 000 лекарственных препаратов, диапазон огромный. Мы должны уметь подобрать лекарство», - отметила член жюри Надежда Саратовцева.

Так как все члены жюри - преподаватели Пензенского базового медицинского колледжа, то его учащиеся в этой олимпиаде не участвуют. Зато их с нетерпением уже ждут работодатели. Причем не только в Пензе.