19.04.2017 | 10:12

Учащиеся старших классов, которым в ближайшие несколько лет предстоит выбирать профессию, могут сделать это более успешно, став участниками проекта «Университетские субботы», который вот уже несколько лет работает в Пензенском государственном университете.

Цель проекта - помочь школьникам погрузиться в мир своих будущих профессий, поучаствовать в интересных мероприятиях, познакомиться с будущими педагогами и даже, возможно, со своими однокурсниками.

«Проект адресован в первую очередь учащимся 9-11-х классов, ведь именно перед ними наиболее остро стоит задача выбора дальнейшего жизненного пути. Однако мы приглашаем и тех ребят, которым еще только предстоит стать выпускниками через несколько лет, и, конечно, обучающихся колледжей. Будем рады видеть и родителей, ведь выбор профессии - дело настолько ответственное, что их мнение подчас может оказаться очень полезным. Общими усилиями мы постараемся помочь ребятам разобраться в себе и в своих планах», - сообщила пресс-секретарь Пензенского государственного университета Наталья Толкачева.

Школьники смогут посетить ведущий вуз региона уже в ближайшую субботу, 22 апреля. В рамках очередной встречи проекта «Университетские субботы» они посетят лекции, мастер-классы, экскурсии, практические занятия, консультации, поучаствуют в конкурсах и тренингах, увидят университетский городок. В этот день пройдут также встречи с потенциальными работодателями, что позволит ближе познакомиться с профессиями, которым обучаются студенты университета.

К проведению «Университетских суббот» готовится весь ПГУ. На этот раз гостей ждут такие интереснейшие мероприятия, как мастер-класс «Регулирование рекламной и PR-деятельности» (юридический факультет), семинар-обсуждение «Роль коммуникативных навыков в управлении персоналом» (факультет экономики и управления), мастер-классы «Экологическая история развития органического мира в истории Земли» и «Компьютерное проектирование и управление технологическим оборудованием» (политехнический институт), мастер-класс «Профессия социолог» (педагогический институт им. В. Г. Белинского), экскурсия в симуляционные классы стоматологии (медицинский институт) и многое другое.

«Мы знаем, что у старшеклассников сейчас наступает самая горячая пора: все ближе последний звонок, сдача Единого государственного экзамена, выпускной бал. Ну а затем их ждет главное событие этого лета - поступление в вузы. Еще есть возможность присмотреться, подумать, выбрать. Мы будем рады видеть и наших будущих абитуриентов, и ребят, которые планируют поступать в другие вузы. В любом случае информация, которой мы с удовольствием поделимся, будет для них полезной», - отметил ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.

Место проведения «Университетской субботы»: г. Пенза, ул. Красная, 40, учебный корпус № 8, ауд. 106В (1-й этаж); начало в 15:00. Справки по телефону 36-84-83. С полной программой проведения встречи в рамках проекта «Университетские субботы» можно узнать на официальном сайте Пензенского государственного университета .